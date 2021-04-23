صورة تعبيرية

إنزكان : ظهور بؤر لمطارح عشوائية يهدد المجال البيئي للمدينة

2021-04-23 / 1:11 مساءً
0
ع اللطيف بركة - هبة بريس

يعيش الوضع البيئي بمدينة إنزكان تراجعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة، بسبب إنتشار بؤر لتجميع النفايات على هوامش المدينة، مما يستدعي من الجهات المختصة التدخل لتصحيح الوضع قبل أن يخرج عن السيطرة

بالمنطقة الجنوبية الشرقية بالعاصمة التجارية انزكان، وبالضبط بالقرب من سوق المتلاشيات القديم وسوق أطلس، تم تجميع أطنان من الازبال بمطرح عشوائي، بدأت رقعته تتسع، في حين أن المجلس البلدي لم ينتبه لهذا الخطر البيئي، بعد إعتماده التدبير المفوض لجمع نفايات المدينة والذي يتستنزف الملايين من الدراهم سنويا من خزينة الجماعة الترابية .

مواطنون بإنزكان ، كشفوا للجريدة عن إستياءهم من هذا الوضع المقلق بعد إنتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات التي تهاجم المنازل ليلا ، كما عبروا أن هذه المطارح العشوائية لم تكن في زمن كانت الجماعة هي المسؤولة عن تدبير قطاع النظافة بفضل تضحيات مستخدميها، عكس اليوم والذي تخصص الملايين من الدراهم على تجميع النفايات والنظافة ولا شيء تغير بل يزداد سوءا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دعوات لملائمة التشريع الغابوي مع متطلبات التغيرات المناخية بالمغرب

دعوات لملائمة التشريع الغابوي مع متطلبات التغيرات المناخية بالمغرب

2021-04-23 / 1:04 مساءً
Photo of وجدة .. المدرسة العليا للتكنولوجيا تحتفي بيوم الأرض

وجدة .. المدرسة العليا للتكنولوجيا تحتفي بيوم الأرض

2021-04-23 / 11:42 صباحًا
Photo of البناء العشوائي يتسبب في إعفاء قائد بزاكورة

البناء العشوائي يتسبب في إعفاء قائد بزاكورة

2021-04-23 / 11:19 صباحًا
Photo of تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة بعرض سواحل الصويرة

تسجيل هزة أرضية بقوة 4,4 درجة بعرض سواحل الصويرة

2021-04-23 / 9:49 صباحًا
Photo of طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الجمعة.. سماء غائمة وقطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2021-04-23 / 9:45 صباحًا
Photo of تسجيل 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

تسجيل 552 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية

2021-04-23 / 8:00 صباحًا
Photo of أستاذة متعاقدة تتهم رجل أمن بالتحرش بها جنسيا وتعنيفها

أستاذة متعاقدة تتهم رجل أمن بالتحرش بها جنسيا وتعنيفها

2021-04-23 / 1:39 صباحًا
Photo of لجنة وزارية: الأسواق مـزودة بوفرة والأسعار مستقرة

لجنة وزارية: الأسواق مـزودة بوفرة والأسعار مستقرة

2021-04-23 / 12:00 صباحًا
Photo of الحاجب : حجز 292 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية

الحاجب : حجز 292 كيلوغراما من المواد الغذائية المنتهية…

2021-04-22 / 10:40 مساءً
Photo of أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور للأجانب

أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور…

2021-04-22 / 9:37 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق