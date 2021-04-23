وجدة .. المدرسة العليا للتكنولوجيا تحتفي بيوم الأرض

هبة بريس - وجدة

احتفاءً باليوم العالمي للأرض الذي يصادف يوم 22 أبريل من كل سنة، تم أمس الخميس 22 أبريل الجاري، برحاب المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة، عقد يوم دراسي تحت شعار “الابتكار والاختراع التكنولوجي في خدمة البيئية” من تنظيم نادي الاعلام والتكنولوجيا الحديثة بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بتنسيق مع جمعية حماية اللقالق البيضاء.

وقد ترأس هذا اللقاء الذي عرف حضور مختلف الشخصيات البيئية بجهة الشرق، كل من رئيس جامعة محمد الاول الاستاذ ياسين زغلول ومدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة الاستاذ عبد الحفيظ شافي.

وتخلل هذا اللقاء عروضا ناقشت موضوع اليوم الدراسي، أطرها كل من الاستاذ عمر شافانو الاستاذ السابق بكلية العلوم بوجدة، بالاضافة إلى الاستاذ عبد الرحمان الشملالي رئيس جمعية اللقالق البيضاء والاستاذ الملحاوي أستاذ بكلية العلوم بوجدة.

وكانت هذه التظاهرة مناسبة للتعريف بمختلف الأندية الطلابية التي تضمها المدرسة والتي تساهم بشكل أساسي في تأهيل وصقل مواهب الطلاب، كما كانت مناسبة أيضا لتقديم مختلف مشاريع نهاية الدراسة المنجزة والتي لها علاقة مباشرة بموضوع اليوم الدراسي بمحوريه التكنولوجي والبيئي.

وفي نهاية اليوم الدراسي تم تكريم الاستاذ عمر شافانو من طرف الاستاذ الشافي بدرع المدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة، وتم إعطاء انطلاقة حملة للتشجير لتخليد هذه الذكرى التي سيسعى النادي لتنظيمها بشكل سنوي.

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