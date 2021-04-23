وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوبن المهني
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إعفاء أولياء المترشحين ل”منح الداخليات والمطاعم” من التأشير على الدخل السنوي

2021-04-23 / 10:21 صباحًا
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هبة بريس

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، إلى علم أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية للأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالسلك الثانوي الإعدادي، أنهم غير مضطرين إلى التوجه إلى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب للتأشير على دخلهم السنوي المصرح به، وذلك عند ترشحهم للاستفادة من هذا الدعم.

وحسب بلاغ للوزارة، فيأتي هذا الإجراء تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارةو المديرية العامة للضرائب، والمتعلقة بتبادل معطيات الدخل السنوي المصرح بها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في استفادة أبنائهم من المنح الدراسية.

كما يأتي تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، حيث عملت الوزارة على إرساء تدبير رقمي فعال وميسر لمسطرة تخويل منح الأقسام الداخلية والمطاعم المدرسية بالسلك الثانوي الإعدادي، لتعزيز الشفافية والإنصاف والنجاعة عند تنفيذ هذه المسطرة.

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