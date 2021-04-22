MR baraka 11:21 م (قبل 14 دقيقة) HIBAPRESS، reda، أنا أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور للأجانب
الصورة من الارشيف

أكادير : السلطات تتراجع عن قرار منع بيع الخمور للأجانب

2021-04-22 / 9:37 مساءً
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ع اللطيف بركة ،: هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها ، ان سلطات أكادير قد تراجعت عن قرارها ببيع الخمور للاجانب المقيمين بالمدينة ، اليوم الخميس 22 أبريل الجاري .

واضافت نفس المصادر، انه تم السماح لعدد من المحلات التجارية بالمدينة ببيع المشروبات الكحولية للاجانب من الديانات المسيحية واليهودية المقيمين بالمدينة .

وكان قبل ثلاث قد تفاجأ عدد من الاجانب او ممثلي البعثات الاجنبية المقيمين بمدينة أكادير، من قرار للسلطات بالمدينة بمنع بيع الخمور لهم خلال شهر رمضان من طرف محلات بيع المشروبات الكحولية دون سابق إنذار وخارج أي تعليل مكتوب، وهو ما شكل سابقة في تاريخ المدينة وسلطاتها التي تسمح للاجانب بشراء المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان .

في حين ان القانون المنظم لبيع الخمور بالمغرب يمنع بيع الخمور للمسلمين طيلة السنة، في حين أن الحكومة التي يتراسها حزب إسلامي، تقدم سنويا حصيلة العائدات على خزينة الدولة من الملايير من الدراهم من بيع المشروبات للمغاربة، بعد أن كشف أخر تقرير أن المغاربة يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.

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