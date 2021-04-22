جون أفريك: نقل زعيم البوليساريو في حالة صحية حرجة إلى مستشفى إسباني

هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “جون أفريك”، أن زعيم البوليساريو ابراهيم غالي، نقل في حالة صحية حرجة إلى أحد المستشفيات بإسبانيا.

وذكرت الصحيفة أن إبراهيم غالي، البالغ من العمر 73 عامًا، نقل على وجه السرعة مساء 21 أبريل إلى مستشفى في لوغرونيو، بالقرب من سرقسطة، في إسبانيا.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة “إلنوتسياريو” الاسبانية أنه تم إدخال الانفصالي إبراهيم غالي إلى المستشفى بهوية جزائرية مزيفة باسم محمد بن بطوش.

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