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الجديدة.. اعتقال 15 مراهقا خرقوا حالة الطوارئ واعتدوا على دوريات أمنية

2021-04-22 / 12:41 مساءً
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أحمد مصباح – الجديدة

أمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة، أمس الأربعاء، بإحالة 15 مراهقا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي سيدي موسى، للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية، وفي أعمال فوضى وعنف استهدفت القوات العمومية. حيث سيمثلون أمام قاضي التحقيق الابتدائي، للاستماع إليهم في جلسات التحقيق التفصيلي.

هذا، فإن دوريات أمنية تعرضت، نقلا عن مصدر مطلع، ليلة الأحد – الاثنين الماضية، بعد الإفطار الرمضاني، في حي المنار بعاصمة دكالة، للرشق من قبل مراهقين خرقوا حالة الطوارئ الصحية، التي اعتمدتها السلطات العمومية، في إطار التدابير الاحترازية الصارمة، التي تحظر التجوال والتنقل طيلة شهر رمضان، من الساعة الثامنة مساء، وإلى غاية الساعة السادسة صباحا، للحد من انتشار فيوروس كورونا.

وألحق المراهقون المشتبه في تورطهم، والذين أضرموا النار في عجلات مطاطية، في الشارع العام، خسائر مادية بممتلكات الغير، وعرضوا سلامة الأشخاص للخطر، ما خلق حالة رعب لدى المواطنين والساكنة.

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