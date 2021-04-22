بعد تصفية معاشات البرلمانيين .. مجلس المستشارين في إتجاه تصفية معاشات اعضاءه

ع اللطيف بركة - هبة بريس

من المرتقب أن يتم تصفية نظام معاشات اعضاء مجلس المستشارين، بشكل نهائي كمعاشات البرلمانيين التي تمت إزالتها بشكل نهائي، بعد مطالب شعبية بإلغاءها، ساهمت تداعيات جائحة كورونا بشكل ايجابي لتحقيق هذا المطلب بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد.

مقترح قانون الذي تم مناقشته يوم أمس الاربعاء ، يقضي بإلغاء وتصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، والذي سبق أن تقدم به مجموعة من رؤساء الفرق ومنسق المجموعة بالمجلس بتاريخ 29 دجنبر 2020 ، و أحيل على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية في 30 دجنبر 2020. تدارسته اللجنة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 04 يناير 2021، ووافقت عليه بالإجماع بعد تعديله.

كما وافق المجلس بالاجماع على مقترح القانون في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 09 فبراير 2021.

ومن المرتقب الاعلان عن تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين خلال ما تبقى من هذه الولاية التشريعية .

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