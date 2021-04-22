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إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”

2021-04-22 / 11:09 صباحًا
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هبة بريس

تم إطلاق البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي” www.idarati.ma، أمس الأربعاء بالرباط.

ويندرج إطلاق هذه البوابة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الرفع من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمرتفق قوامها الشفافية والثقة، وتفعيلا لمقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وتعتبر بوابة “إدارتي” التي تم إنجازها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة التنمية الرقمية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة ومتعددة الفضاءات، في خدمة المرتفق تضع رهن إشارته كل المعلومات اللازمة حول المساطر والإجراءات الإدارية.

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