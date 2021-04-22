سيدة تستولي على 500 مليون جنيه بطريقة “ماكرة”

وكالات

نجحت قوات الأمن المصرية في قسم بندر قنا من إلقاء القبض على سيدة مصرية تدعى “أم عبده” في قرية الباجور بمحافظة المنوفية، استولت على نصف مليار جنيه، من خلال خداع عدد كبير من المواطنين.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية أوهمت “أم عبده” المواطنين بقدرتها على تشغيل أموالهم وزيادة مكاسبهم.

وعندما انكشف أمرها ظلت هاربة لمدة شهر تقريبا، وفقا لصحيفة الوطن.

وقالت “مستريحة المنوفية”، كما أطلق عليها الإعلام المصري، إن لديها القدرة على توظيف الأموال بأرباح تصل إلى 10% شهريا، حيث وثق فيها كثير من الضحايا، خاصة مع هامش الربح الكبير.

وأعطاها الضحايا مبالغ طائلة، جمعوها من أقاربهم لتوظيفها، حيث ترددت أنباء باستيلائها على 500 مليون جنيه.

وبلغ عدد المحاضر التي قام الضحايا بتحريرها في مكتب مباحث الأموال العامة بقسم شرطة الباجور، نحو 25 محضرا، حيث اتهمها الأهالي باستحواذها على أموال طائلة منهم، بغرض تشغيلها والحصول على أرباح، وبالسؤال عنها بعد فترة لم يجدوها.

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