موظفة صينية تضرب مديرها في العمل
موظفة صينية تضرب مديرها في العمل

فيديو.. رد “صاعق” من موظفة بعدما تحرش بها مديرها

2021-04-22 / 11:30 صباحًا
0
وكالات

كشف مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام موظفة في الصين، بضرب مديرها في العمل، بعد أن تحرش بها أكثر من مرة.

وظهر في الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، موظفة تضرب مديرها بالعمل بممسحة، كما أنها قذفته بكتب، وبدلو ماء.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، فإن الشابة التي تم تعريفها على أنها “تشو”، ردّت على تحرش مديرها “وانغ”، ونشرت الفيديو على منصة “ويبو” الصينية.

وأشارت وسائل إعلام صينية إلى أن الرجل الذي ظهر في الفيديو وهو يتلقى الضربات، يشغل منصب نائب مدير دائرة متخصصة بمكافحة الفقر في مقاطعة هيلونغجيانغ.

وأوضحت تلك الوسائل، أن المدير اعتذر للموظفة، مبينا أن الرسائل النصية التي وصلتها، كانت مجرد مزحة، وبأنه لم يكن يقصد التحرش بها.

ووفق موقع “آسيا ون” الإخباري، فقد تقدمت الموظفة الظاهرة في الفيديو ببلاغ للشرطة ضد مديرها، وأن تحقيقا أجري بالواقعة توصل إلى إدانة “وانغ” بالتحرش وعدم الانضباط، واتخاذ قرار يقضي بفصله عن العمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فيديو.. صاحبة أطول شعر تقصه أخيرا

فيديو.. صاحبة أطول شعر تقصه أخيرا

2021-04-22 / 10:02 صباحًا
Photo of أخفت جثة أمها في الثلاجة لـ 10 سنوات والصدفة فضحتها

أخفت جثة أمها في الثلاجة لـ 10 سنوات والصدفة…

2021-04-17 / 1:13 مساءً
Photo of يتهرب من العمل بحيلة “غريبة”.. والشرطة تكشفُ الحقيقة

يتهرب من العمل بحيلة “غريبة”.. والشرطة تكشفُ الحقيقة

2021-04-17 / 12:12 مساءً
Photo of بطريقة غير متوقعة.. حادث سير يكشف “المستور” !

بطريقة غير متوقعة.. حادث سير يكشف “المستور” !

2021-04-17 / 11:15 صباحًا
Photo of مأساة.. عاشت 40 عاما قبل أن تعرف حقيقتها

مأساة.. عاشت 40 عاما قبل أن تعرف حقيقتها

2021-04-17 / 10:26 صباحًا
Photo of شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

2021-04-16 / 4:48 مساءً
Photo of بعد مواجهة “بطولية” مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل

بعد مواجهة “بطولية” مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل

2021-04-16 / 2:36 مساءً
Photo of عريس يتزوج من أخته.. واكتشاف معلومات “صادمة” في حفل الزفاف

عريس يتزوج من أخته.. واكتشاف معلومات “صادمة” في حفل…

2021-04-16 / 1:30 مساءً
Photo of مفاجأة ببطن تمساح ضخم.. حل لغز عمره 24 عاما !

مفاجأة ببطن تمساح ضخم.. حل لغز عمره 24 عاما…

2021-04-16 / 11:50 صباحًا
Photo of تزوج 4 مرات خلال 37 يوما.. تعرف على السبب !

تزوج 4 مرات خلال 37 يوما.. تعرف على السبب…

2021-04-16 / 11:02 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق