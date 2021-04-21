ميلان وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان ينسحبون من دوري السوبر

هبة بريس - وكالات

أعلن كل من ميلان وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان انسحابهم من دوري السوبر الأوروبي.

وذكر نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم أنه لن يشارك في بطولة دوري السوبر الأوروبي، تاركا رسميا يوفنتوس وبرشلونة وريال مدريد آخر ثلاثة فرق في المشروع المتعثر.

وذكر ميلان “وافقنا على الدعوة للمشاركة في دوري السوبر مع نية حقيقية لتقديم أفضل بطولة أوروبية ممكنة لجماهير كرة القدم حول العالم ولمصلحة النادي وجماهيره”.

وأضاف “التغيير ليس سهلا دائما، ولكن التطور ضروري للتقدم، وخصائص كرة القدم الأوروبية تطورت وتغيرت على مدار عقود”.

وأكد “مع ذلك، أصوات ومخاوف الجماهير حول العالم بشأن دوري السوبر تم التعبير عنها بوضوح، وميلان يجب أن يكون حساسا لأصوات هؤلاء الذي يحبون هذه الرياضة الرائعة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن أتليتيكو مدريد في بيان أن النادي المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم انسحب من مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وأصبح أتليتيكو أول ناد إسباني يخرج من مشروع دوري السوبر الذي يبدو أنه لن يكتمل بعدما تعرض لانتقادات حادة منذ الإعلان عنه يوم الأحد الماضي عن طريق 12 ناديا كبيرا.

وقال أتليتيكو في بيان “قرر مجلس إدارة أتليتيكو بعد اجتماع صباح الأربعاء التواصل مع دوري السوبر وباقي الأندية المؤسسة حتى لا يضيف الطابع الرسمي على التزامه بالمشروع”.

وأضاف “اتخذ أتليتيكو قراره يوم الإثنين الماضي بالالتحاق بالمشروع عندما أخذ في اعتباره بعض الظروف التي لم تعد متوفرة”.

وذكر البيان أن المدير دييغو سيميوني، بجانب لاعبيه، كانوا سعداء بالقرار خاصة “وأن المزايا الرياضية يجب أن تسود فوق أي معايير أخرى”.

وانضم إنتر الإيطالي إلى سبحة المنسحبين من مشروع الدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم، في ظل حملة الانتقادات الشرسة التي تعرض لها 12 نادياً كبيراً حاولت الانشقاق عن بطولات الاتحاد الأوروبي (ويفا).

وجاء في بيان صادر على موقع نادي مدينة ميلانو الأربعاء “يؤكد نادي إنترناتسيونالي ميلانو أنه لم يعد جزءا من مشروع الدوري السوبر”.

و تابع متصدر الدوري الإيطالي راهنا والباحث عن لقبه الأول في “سيري أ” منذ 2010 “نحن ملتزمون دوماً بتقديم أفضل تجربة للجماهير. مشاركتنا مع جميع أصحاب المصلحة لتحسين صناعة كرة القدم لن تتغير أبدا”.

و ختم النادي الأزرق والأسود المملوك صينيا والذي كان أول ناد إيطالي يعلن انسحابه “نتطلع لمواصلة العمل مع المؤسسات وجميع أصحاب المصلحة من أجل مستقبل الرياضة التي نحبّ”.

وانسحبت الأندية الإنكليزية الستة المشاركة يوم الثلاثاء، قبل أن يتحقق الأمر ذاته من ميلان وأتليتيكو مدريد وإنتر ميلان اليوم الأربعاء.

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