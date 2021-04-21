سرقا أغطية قنوات للصرف الصحي.. توقيف شخصين بمكناس

2021-04-21 / 11:36 صباحًا
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هبة بريس

أحالت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس على النيابة العامة المختصة، اليوم الأربعاء 21 أبريل الجاري، شخصين يبلغان من العمر 27 و33 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتعييب منشآت ذات منفعة عامة المقرون بالسرقة وتصريف المسروقات.

وكان المشتبه فيه الرئيسي قد أقدم على سرقة مجموعة من الأغطية المعدنية لقنوات الصرف الصحي بحي “أم الربيع” بمدينة مكناس، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، علاوة على ضبط شخص آخر يشتبه في تورطه في شراء وتصريف متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع الموقوف الثاني للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة اليوم الأربعاء.

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