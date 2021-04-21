بعد رمضان.. انطلاق الرحلات الجوية بين المغرب وإسرائيل

هبة بريس

عقد وزير التعاون الاقليمي الإسرائيلي اوفير اكونيس، أمس الثلاثاء، لقاء، مع عبد الرحيم بيوض رئيس مكتب الاتصال المغربي لدى اسرائيل، ناقشا خلال الاجتماع اتفاق السلام والمصادقة المرتقبة عليه في الكنيست، والتعاون بين البلدين.

وحسب بيان نشرته وسائل اعلام اسرائيلية، فقد قال الوزير الاسرائيلي عقب اللقاء :”للاتفاق بين البلدين امكانيات هائلة في مجالات التجارة، الاقتصاد، السياحة، التكنولوجيا والابتكار”.

وأضاف أن الاتفاق يغير بشكل جذري الوضع السياسي في منطقتنا ويخلق اجواء جديدة تماما في الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الاقليمي ستعمل على تعزيز المشاريع المشتركة لكلا البلدين، مسترسلا بالقول “جميع مواطني اسرائيل دون استثناء، سعداء ومتحمسين للعلاقات التي تقام بين البلدين”

من جهته، قال بيوض وفقا للبيان الصادر عن وزارة التعاون الاقليمي:”سعدت جدا لان تتم استضافتي في وزارة التعاون الاقليمي، اتفاق السلام التاريخي بين البلدين اسعد الشعب المغربي الذي يحب اسرائيل. التقاليد اليهودية هي جزء لا يتجزأ من الثقافة المغربية.

وأضاف بالقول: “أتوقع زيادة التعاون بين البلدين- نحن بحاجة لأن يعكس دفء العلاقات في مجالات عديدة”، مسترسلا:” فورا بعد رمضان سنعمل على تقوية العلاقات السياحية بين البلدين عن طريق تشغيل خط طيران مباشر، أتطلع الى العمل مع وزارة التعاون الاقليمي على مشاريع مشتركة تنفع كلا الشعبين”.

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