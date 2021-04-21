الإغلاق الليلي.. الPPS يطالب بسَنِّ تدابير فورية لإعانة الفئات المتضررة

هبة بريس - الرباط

تداول المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في التدابير الاحترازية التي قررتها الحكومة بالنسبة إلى شهر رمضان الأبرك، مُعرباً عن أمله في أن يؤثر ذلك إيجاباً في تطور الوضع الوبائي ببلادنا.

وفي هذا الصدد، أعاد الحزب إثارة انتباه الحكومة إلى أن قرار الإغلاق الليلي يُخَــلِّــفُ تداعياتٍ اجتماعيةً خطيرةً تئن تحت وطأتها مئاتُ الآلاف من الأسر المغربية.

وشدد الحزب عبر بلاغ صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاعات المنكوبة والفئات الهشة والمِهَــن المتضررة، وذلك على غرار ما تم القيام به، إيجاباً، خلال سنة كاملة من الجائحة بالنسبة لفئات ومهن مختلفة.

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