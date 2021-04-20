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بوجدور.. الأمن يوقف شخصا ويحجز كمية من مخدر الشيرا

2021-04-20 / 4:08 مساءً
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هبة بريس -أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادر متطابقة، أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة بوجدور، قد تمكنت مساء أمس الإثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، بحى الوحدة أثناء استعداده لتوزيع الممنوعات بأحد الأزقة.

وذكرت ذات المصادر، أن مصالح الشرطة القضائية، توصلت بإخباربة تؤكد وجود شخص، بالقرب من دار الشباب المسيرة بالحي المذكور، يقوم بتوزيع مادة الشيرا على زبنائه، وبعد إنتقال العناصر الأمنية الذين نصبوا كمين محكم، تمكنوا من خلاله بالإطاحة بالمشتبه فيه، ومحاصرته في أحد الشوارع مباشرة قبل الإفطار.

ذات المصادر أكدت على أن عملية التفتيش، التي أسفرت عن حجز 5 كيلوغرام من مادة الشيرا، كان يستعد لترويجها مع كمية من مادة الكيف “طابة ” و مبلغ مالي حددته مصادرنا في عشرة آلاف درهم.

المشتبه فيه الذي تم الإحتفاظ به، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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