الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

“يوم تاريخي”.. العثماني يعلن أول مخطط حكومي لتفعيل رسمية الأمازيغية

2021-04-20 / 2:32 مساءً
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هبة بريس - الرباط

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وكشف العثماني، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” أن اللقاء خصص لعرض ومناقشة أول مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية.

ووصف رئيس الحكومة، اللقاء ب”اليوم التاريخي”، مشددا على أنه يشكل محطة كبيرة في هذا المسار.

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