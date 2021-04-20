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بعد حوادث القطارات.. إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في مصر

2021-04-20 / 11:59 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة النقل اليوم الثلاثاء، إقالة رئيس هيئة السكك الحديدية في البلاد.

و أصدرت الوزارة عددا من القرارات التي تتعلق بالشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية في البلاد.

وأشار بيان الوزارة إلى أن “الهدف من تلك القرارات ليس مجرد إجراء تعديلات في قيادات الهيئة، وإنما جاء لطبيعة المرحلة القادمة التي تتطلب الدفع بعدد من الكفاءات لاستكمال مسيرة التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية الجاري تنفيذها، وتقديم خدمات أفضل والعمل على مدار الساعة لخدمة جمهور الركاب وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بهذا المرفق الذي ينقل ملايين الركاب سنويا”.

أتى ذلك بعد أن قتل ما لا يقل عن 11 شخصا وأصيب نحو مئة عند خروج قطار عن السكة شمال القاهرة يوم الأحد الماضي، بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار حصد 20 قتيلا أيضاَ، إثر اصطدام قطارين في 26 مارس الماضي في محافظة سوهاج بالصعيد على بعد 460 كيلومترا جنوب القاهرة.

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