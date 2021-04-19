في عز أزمة كورونا البرلمان يجتمع غدا لتفريق الملايين على البرلمانيين

هبة بريس ـ الرباط

يسجل بغرابة استعجال عبد الله بوانو رئيس لجنة المالية بمجلس النواب تمرير مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس المستشارين الذي يسمح بوزيعة 12 مليار سنتيم.

عمدة مكناس يحاول تلبية طلب فريقه بمجلس المستشارين للاستفادة من أموال الدولة في زمن كوفيد 19 وهو الأمر الذي يعكس الصورة الحقيقية للبيجيدي الذي طالما تغنى بالاصلاح .

وحسب المحلل السياسي عمر الشرقاوي فقد تقرر في اخر لحظة برمجة قانون وزيعة 12 مليار سنتيم غدا الثلاثاء صباحا وهو مايراه الاخير “عبئ بحجم المشاكل التي تمر منها البلد”

وقال عمر الشرقاوي في نفس الاطار ان بووانو ” غير منشغل بالجروح التي سيتسبب فيها تمرير الملايير من اموال الدولة لمعاشات البرلمانيين في اللحظة التي يعاني فيها ملايين المغاربة من انعدام اي مدخول او عمل.

واسترسل بالقول ” الاخبار المسربة من مطبخ البرلمان اكدت لي ان البام والاتحاد الاشتراكي سيوقفان غدا مهزلة بوانو ” قبل ان يضيف ” اتمنى ان يتحقق ذلك، لان حزب العدالة والتنمية لم يعد يهمه اي شيء فلا سمعة بقيت ليحافظ عليها من الاساءة ولا رأسمال سياسي لديه ليخاف عليه من الفقدان “

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