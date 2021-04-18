الابراهيمي : نحتاج لوبياتنا وكفاءاتنا للحصول على اللقاح الأمريكي

هبة بريس- الرباط

قال مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية، البروفيسور عزالدين الابراهيمي، أن الجمهور المغربي العريض طور خلال هذه السنة وعيا علميا و صحيا “عظيما” يفرض مده بكل المعلومات العلمية و الطبية.

وأضاف الابراهيمي في تدوينة له على صفحته بموقع فايسبوك ، قائلا :كيف يمكنني أن لا أثق في شعب استوعب مفهوما كبيرا كالجينومات و أثره على صحته اليومية و القرارات المتخدة… …سعيد بأن جدي ذو 95 ربيعا، و كسائر المغاربة، يتحدث عن السلالة المتحورة و عن أثر الخاصيات الجينومية المغربية على الاستجابة الشخصية للإصابة بالمرض و تطوير أعراض دون أخرى و قابلية مختلفة للعلاجات و البروتوكولات لكل فرد منا. ”

واسترسل الابراهيمي قائلا :”أبدأ بالخبر المفرح، الذي لم يأخذ حقه في الإعلام، و هو توصل المغرب ب 300 ألف جرعة من أسترا زينيكا كدفعة أولى من 1.6 مليون جرعة المخصصة للمغرب في إطار برنامج كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية. فالمغرب وبإعطائه كل التراخيص اللازمة لاستيراد هاته اللقاحات المصنعة بكوريا تمكن من تحصين هذا العدد السنوي…. مما مكن من استهداف الفئات العمرية أقل من 60 سنة و هو إنجاز كبير… و عالميا… و أأسف أننا لم نثمنه … فالحصول على هذا العدد من اللقاحات بل و على أي جرعة، يعتبر إنجازا في الظروف الحالية.”.

واعتبر الابراهيمي أن الضغط الكبير على لقاح أسترازينيكا سيزداد و لاسيما أن الحالة الوبائية بالهند ستجعلها توقف تصدير أي لقاحات لفترة، و مع تراجع الدول الأوروبية عن قرراتها بخصوص هذا اللقاح سيرتفع طلب هذه الدول عليه، وهذا ما يدل عليه التغير الملموس للمواقف الأوروبية و الإشارة الواضحة التي يرسلها تلقيح كل من الرئيس و المستشارة الألمانيين و رئيس وزراء فرنسا بلقاح أسترازينيكا.

وزاد الابراهيمي قائلا :”أظن أنه حان الوقت، و نظرا للنجاح التي تعرفه عملية التلقيح بأمريكا، أن نصب كل جهدنا للحصول على اللقاحات الأمريكية التي ستكون متوفرة قريبا إن شاء الله…. أظن أن اللوجستيك المغربي تطور كثيرا خلال الأشهر القليلة الماضية و يمكننا من الناحية العملية التطعيم بهاته اللقاحات…. نعم إننا نحتاج اليوم لكل لوبياتنا و كفاءاتنا و معارفنا من أجل رفع هذا التحدي..”

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