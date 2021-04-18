صورة تعبيرية

طقس الأحد .. سماء صافية وأجواء مستقرة بمعظم ربوع المملكة

2021-04-18 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأحد، أن تنتشر سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية فوق السهول الأطلسية الشمالية والوسطى.

وستنمو سحب غير مستقرة شيئا ما خلال الزوال بالأطلس الكبير.

أما باقي ربوع المملكة، سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشمالي بالجنوب والشمال وستهب ضعيفة ومتقلبة الاتجاه بباقي أنحاء المملكة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03 و 08 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وبالمنطقة الشرقية وما بين 09 و16 درجة بالواجهة المتوسطية والسهaول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية فيما ستكون ما بين 16 و 21 درجة بأقصى الجنوب.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 12 و 18 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 16 و 23 درجة بالسايس والواجهة المتوسطية وهضاب والماس وشرق البلاد وبالقرب من سواحل المحيط الأطلسي، وما بين 22 و 28 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وبالسفوح الجنوبية الشرقية وشمال غرب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 30 و33 درجة بأقصى الجنوب وداخل منطقة سوس.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج بالسواحل الأطلسية.

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