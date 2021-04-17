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الأحد.. تونس تعلن انطلاق رحلات إجلاء مواطنيها العالقين بالمغرب

2021-04-17 / 4:11 مساءً
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هبة بريس

أعلنت الخطوط التونسية، اليوم السبت، عن برمجة أول رحلة لاجلاء التونسيين العالقين بالمغرب غدا الأحد، وذلك بالتنسيق مع سفارة تونس بالرباط.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أنه يتعين على الركاب الذين يحملون تذكرة على متن الرحلة TU712 المبرمجة يوم 18 أبريل 2021، الإتصال بفروع الخطوط التونسية لتغيير تذاكرهم في أقرب الاجال الممكنة.

وتعتزم الناقلة الوطنية برمجة رحلة اجلاء ثانية يوم الأحد 25 أبريل 2021 على الساعة 23 و35 دقيقة، نظرا لكثرة الطلبات.

واكدت الخطوط التونسية أنه يسمح فقط لرحلات الاجلاء بالانطلاق من الدار البيضاء باتجاه تونس منذ تاريخ 15 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الرحلات بعد تعليق السلطات المغربية للرحلات الجوية من وإلى تونس باعتبار التاريخ المذكور إلى غاية 21 ماي القادم مبدئيا.

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