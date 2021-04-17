الزوجة بعد حادث السير
الزوجة بعد حادث السير

بطريقة غير متوقعة.. حادث سير يكشف “المستور” !

2021-04-17 / 11:15 صباحًا
0
وكالات

كشف حادث سير في المكسيك عن خيانة زوجية، وذلك بطريقة غير متوقعة، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن وسائل إعلام محلية في البلد اللاتيني.

فقد اكتشف زوج أن زوجته على علاقة غرامية مع شخص آخر، بعد أن استدعته الشرطة بعد أن تورطت زوجته في حادث تصادم، ليكتشف الزوج “عشيقها السري” جالسا معها في السيارة.

وبدأت القصة على أحد الطرق السريعة في مدينة سالتيلو في كواويلا، الأحد الماضي، عندما كانت الزوجة مع عشقيها فصدمت سيارة أخرى مما استدعى تدخل الشرطة.

وكذبت الزوجة على رجال الشرطة في مكان الحادث حين أبلغتهم أن الرجل الذي في السيارة هو صديقها، وذلك لحمايته من الاعتقال بسبب الحادث.

لكن وبعد أن حصلت على رقم هاتف أسرتها، اتصل رجال الشرطة بمنزلها لترتيب وسيلة نقل لها، فرد زوجها على المكالمة، وما هي إلى دقائق حتى وصل إلى مكان الحادث.

وذكرت وسائل إعلام مكسيكية أن مشاجرة اندلعت بين الزوجين بعد أن اكتشف الزوج المخدوع خيانة زوجته. وكاد الرجلان أن يدخلا في شجار أيضا قبل أن تتدخل الشرطة.

وعلى الرغم من كذب الزوجة على الشرطة، فقد سمحت لها الشرطة في النهاية بالعودة إلى منزلها مع زوجها وأفراد أسرتها، بينما اعتقلت الرجل الذي كان معها بالسيارة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أخفت جثة أمها في الثلاجة لـ 10 سنوات والصدفة فضحتها

أخفت جثة أمها في الثلاجة لـ 10 سنوات والصدفة…

2021-04-17 / 1:13 مساءً
Photo of يتهرب من العمل بحيلة “غريبة”.. والشرطة تكشفُ الحقيقة

يتهرب من العمل بحيلة “غريبة”.. والشرطة تكشفُ الحقيقة

2021-04-17 / 12:12 مساءً
Photo of مأساة.. عاشت 40 عاما قبل أن تعرف حقيقتها

مأساة.. عاشت 40 عاما قبل أن تعرف حقيقتها

2021-04-17 / 10:26 صباحًا
Photo of شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

2021-04-16 / 4:48 مساءً
Photo of بعد مواجهة “بطولية” مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل

بعد مواجهة “بطولية” مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل

2021-04-16 / 2:36 مساءً
Photo of عريس يتزوج من أخته.. واكتشاف معلومات “صادمة” في حفل الزفاف

عريس يتزوج من أخته.. واكتشاف معلومات “صادمة” في حفل…

2021-04-16 / 1:30 مساءً
Photo of مفاجأة ببطن تمساح ضخم.. حل لغز عمره 24 عاما !

مفاجأة ببطن تمساح ضخم.. حل لغز عمره 24 عاما…

2021-04-16 / 11:50 صباحًا
Photo of تزوج 4 مرات خلال 37 يوما.. تعرف على السبب !

تزوج 4 مرات خلال 37 يوما.. تعرف على السبب…

2021-04-16 / 11:02 صباحًا
Photo of مصر .. سيدة تخطف مديرها وتكبله وتبرحه ضربا

مصر .. سيدة تخطف مديرها وتكبله وتبرحه ضربا

2021-04-02 / 12:25 مساءً
Photo of رجل أعمال مغربي يملك 280 مليون دولار من “البيتكوين”

رجل أعمال مغربي يملك 280 مليون دولار من “البيتكوين”

2021-01-21 / 4:46 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق