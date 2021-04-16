رصد 791مليون درهم لتأهيل قطاعي الثقافة والرياضة بجهة فاس مكناس

هبة بريس ـ الرباط

ترأس وزير الثقافة والشباب والرياضة، عثمان الفردوس، يوم الجمعة بفاس، حفل التوقيع على 13 اتفاقية بقيمة 791 مليون درهم للنهوض بقطاعات الثقافة والرياضة والتواصل بجهة فاس مكناس.

وتندرج هذه الاتفاقيات التي وقعها الوزير ووالي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، السعيد زنيبر، ورئيس مجلس جهة فاس مكناس، محند العنصر، ووعمال عمالات واقاليم الجهة، في إطار تفعيل العقد البرنامج بين الدولة والجهة الذي تبلغ قيمته 19، 11 مليار درهم.

وتهم النهوض بقطاع الرياضة عبر تعزيز البنيات الأساسية للممارسة الرياضية بفاس ومكناس وتاونات ومولاي يعقوب وتازة وبولمان وافران والحاجب، بمبلغ يناهز 8، 510 مليون درهم، منها 255 مليون درهم مساهمة من الجهة، فضلا عن احداث قطب ثقافي بفاس بكلفة 64، 113 مليون درهم.

ويضم هذا القطب المسرح الكبير لفاس ومعهد الفنون الجميلة والمعهد الجهوي للموسيقى والفن الكوريغرافي والمركز الثقافي، وتساهم الجهة في هذا الاطار بمبلغ 45، 55 مليون درهم. كما تشمل الاتفاقيات الموقعة بناء المركز الجهوي للاعلام والاتصال بمبلغ 55، 13 مليون درهم بالاضافة الى بناء وتجهيز 5 مراكز للقرب وتثمين الثقافة الجبلية وبناء وتجهيز مراكز ثقافية بافران والحاجب ومولاي يعقوب وتأهيل الموقع الأركيولوجي لوليلي وبناء مركز ثقافي للقرب في جماعات كيسان وسميع وتامزغانا.

وأبرز وزير الثقافة والشباب والرياضة، بالمناسبة، أهمية هذه الاتفاقيات التي تعكس الاهتمام الموجه للثقافة والرياضة والاعلام في مسلسل تنمية البلاد مضيفا أن هذه المشاريع كفيلة بالارتقاء بالبنيات الاساسية الثقافية والرياضية للجهة التي تزخر بمؤهلات عالية في هذا الباب. وأضاف أن هذه المشاريع تستجيب لحاجيات وتطلعات المواطنين الذين يأملون في تحسين الخدمات الثقافية والرياضية داعيا الى مقاربة تنهض بتنشيط هذه الفضاءات من خلال تنزيل ترابي للسياسات العمومية في إطار الجهوية الموسعة.

وذكر رئيس مجلس الجهة أن هذه الاتفاقيات تأتي عقب سلسلة من الاتفاقيات الموقعة مع قطاعات حكومية أخرى لتطوير العرض المدرسي والجامعي وتعميم التعليم ما قبل الأولي وتوسيع العرض الصحي فضلا عن النهوض بالشبكة الطرقية.

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