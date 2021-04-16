مجموعة أوزون تنظف مدينة الخميسات خلال السبع سنوات المقبلة

هبة بريس - الرباط

أعطت مجموعة أوزون للبيئة والخدمات صبيحة أول أمس الأربعاء 14 أبريل الجاري، بالمسيرة الخضراء بالخميسات الانطلاقة الرسمية لتدبير قطاع نظافة المدينة خلال السبع سنوات المقبلة.

وحازت شركة أوزون زمور الخميسات، أحد فروع مجموعة أوزون للبيئة والخدمات على صفقة التدبير المفوض للنفايات الصلبة بمدينة الخميسات بمبلغ قيمته 15928032.00 ﺩﺭﻫﻡ سنويا لجمع مايفوق 43 ألف طن من النفايات كل سنة.

وقال بلاغ صحفي صادر عن شركة أوزون للبيئة والخدمات. أنه :”والتزاما منها بدفتر التحملات واتفاقيتها الموقعة مع جماعة الخميسات وفرت الشركة أسطولا ضخما من أحدث الآليات والمعدات من شاحنات وسيارات وآليات الجمع والتنظيف كما ستستثمر شركة أوزون في العنصر البشري المحلي بتوفير150منصب شغل لأبناء المدينة والإقليم“.

وتعتبر أوزون للبيئة والخدمات المجموعة المواطنة الرائدة بالمملكة المغربية في مجال تدبير قطاع النظافة الأمر الذي مكنها من الحصول على شهادة تقدير من منظمة المدن العربية لمساهمتها المتميزة في فوز مدينة العيون بجائزة السلامة البيئية سنة 2015 وشهادات “الايزو” العــالمية (ISO 9001) للجودة و (ISO14001) للبيئة و(OHSAS18001) للصحة والسلامة في العمل، بالإضافة إلى حصولها على شهادة التصنيف الوطني من الدرجة الممتازة (A) الممنوحة من طرف المديرية العامة للضرائب “دافعي الضرائب المصنفة”، كما حازت على جائزة التنمية الإفريقية 2017 صنف تدبير النفايات.

كما حازت مجموعة أوزون على جائزة جلوبال العالمية كأفضل شركة عربية في الخدمات العامة وتوج رئيسها أفضل رئيس تنفيذي عربي في قطاع الخدمات وثامن أفضل رئيس تنفيذي من بين المئة الأفضل على الصعيد العربي لعام 2018، كما توج رئيسها عام 2020 أفضل رئيس تنفيذي عربي ومجموعة أوزون للبيئة والخدمات أفضل شركة تشتغل بقطاع البيئة على مستوى العالم العربي، وفي الاستطلاع الذي أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء لاختيار أفضل12 شخصية مغربية طبعت 2018 بعطاءاتها اختير السيد عزيز البدراوي كشخصية العام في فئة “البيئة والطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وتجدر الإشارة أن مجموعة أوزون للبيئة والخدمات تدير قطاع النظافة في أزيد من خمسين مدينة مغربية وبجميع موانئ الصيد البحري (77ميناء) وبسبع مطارات دولية بالمملكة، وبثلاث دول إفريقية (مالي، السودان، ساحل العاج)، وقد حرصت على خلق فرص شغل تجاوز عددها 9000 عامل وأسطول ضخم من الآليات يزيد عن 1300 آلية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0