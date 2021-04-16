الطريقة الكركرية تشيد مدرسة بإحدى قرى جمهورية الطوغو

هبة بريس

افتتح مريدو الزاوية الكركرية مشروع مبادرة تشييد المدرسة المركزية بقرية GAOUGBLE والذي تم الإعلان عنه مع وضع حجر الأساس ليجهز بعد شهرين من انطلاق أشغاله في الموعد المحدّد له.

و توخّت الزاوية الكركرية في هذا المشروع، معيار استيعاب كافّة أبناء الساكنة حسب الإحصاء الشامل لأطفال القرية الذين بلغوا سنّ التلقين وجودة التأطير التربوي الهادف والتعليمي المنفتح وذلك من خلال أساتذة تربويين أكفّاء يتناوبون حصص فصلي الدراسة التمهيدية والابتدائية التأهيلية .

و حضر حفل تدشين المدرسة القروية رئيس المنطقة وأعضاء وأطر الإدارة والخدمات التربوية ليتمّ افتتاح أبواب التعليم تحت تصفيق الأطفال التلاميذ ليتمّ استقبالهم بعد ذلك وتُستأنف الدراسة التي طالما أهدرت قدسيتها في مناطق نائية شبه معزولة .

كما أكّد المشروع التعليمي على إتاحة المجال للبالغين وكبار السن الراغبين في مسايرة دروس محو الأمية والانفتاح على مجالات التعليم والحوار وفكّ الترسّب الفكري الذي يحول دون الانخراط في مجال التنمية والمضي قدما نحو البناء وتحصيل المنفعة في الوسط الاجتماعي حتى تخطّ إفريقيا بالجيل الجديد رسالة النهضة والتميّز تحت عنوان ” بالعلم النافع والعمل الصالح نرتقي”.

وفي نفس السياق، افتتحت الزاوية، مدرسة أخرى بقرية FOKPE GAME عند محافظة ZIO والتي لا تزال أجواء تعميرها في استمرار وسط توافد التلاميذ اليافعين ذكورا وإناثا والذين يطمئنون على مجريات أحداث البناء وما يستشفه المستبصر لتلك المراحل من إرادة الاستصلاح وغاية تقويم فكر النهضة.

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