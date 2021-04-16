أطباء ينجحون في إنقاذ مريض من "دودة عملاقة"
أطباء ينجحون في إنقاذ مريض من "دودة عملاقة"

شعر بآلام بالبطن.. فكانت المفاجأة دودة هائلة طولها بالأمتار

2021-04-16 / 4:48 مساءً
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وكالات

تمكّن أطباء في تايلاند مؤخرا، من تخليص رجل كان يعاني من أوجاع في منطقة البطن، من أكبر دودة شريطية سجلت في البلاد، خلال الأعوام الخمسين الماضية.

وبحسب مركز أبحاث الأمراض الطفيلية في تايلاند، فإن طول الدودة التي استخرجت من بطن الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، بلغ 18 مترا.

ويعتقد الأطباء أن سبب ظهور هذه الدودة في بطن الرجل، يعود لتناوله لحم بقري نيء، يحتوي على يرقات.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد أعطي الرجل المريض الذي يبلغ من العمر 67 عاما، دواء يحفّز الدودة على الخروج من بطنه.

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