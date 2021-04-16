التمساح ابتلع الطفل بالكامل!
التمساح ابتلع الطفل بالكامل!

بعد مواجهة “بطولية” مع الأب.. تمساح يبتلع طفلا بالكامل

2021-04-16 / 2:36 مساءً
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وكالات

تمكّن سكان كاليمانتان في إندونيسيا مؤخرا، من إخراج جثة طفل في الثامنة من عمره، ابتلعه تمساح، بينما كان الصبي يصطاد مع والده في النهر الجاري بالمكان.

وكان ديماس مولكان سابوترا يصطاد في النهر مع والده عندما ابتعد عن الشاطئ، ليقوم تمساح بطول 26 قدما بسحبه بعيدا.

وحاول والد ديماس ضرب التمساح كي يفلت ولده، إلا أن الحيوان غاص في الأعماق، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وابتلع التمساح ديماس بالكامل دون أن يقوم بمضغه، حيث تم اصطياده لاحقا بقرية موارا بنغالون، ليتم تقطيعه وإخراج جثة الفتى.

وكشف أحد العاملين بوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، أن والد الطفل هاجم التمساح بيديه العاريتين ووجه له ضربات قوية، إلا أن الحيوان لم يستسلم، وفرّ بعد أن سحب ديماس معه.

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