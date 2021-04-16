تزوج 4 مرات خلال 37 يوما.. تعرف على السبب !

تفتق ذهن موظف في تايوان عن خطة غريبة قام خلالها بالزواج 4 مرات خلال 37 يوما فقط، فما الذي دفعه إلى ذلك؟

ولجأ هذا الموظف إلى تلك الحيلة فقط من أجل تمديد إجازة زواجه 4 مرات متتالية.

وبحسب قانون العمل في تايوان يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، لكن يبدو أن تلك “الفترة القصيرة” لم تكن كافية بنظر أحدهم، فعقد العزم على أمر ما، بحسب موقع “أوديتي سنترال”.

فقد قرر موظف يعمل في مصرف أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة، وبالتالي حصل على 32 يوما إجازة زواج مدفوعة الثمن.

ولكن الأمور لم تجر بتلك البساطة، فقد رفض المصرف منح ذلك الموظف الإجازة بعد أن طلق زوجته في المرة الأولى قبل أن يعيدها في اليوم الثاني، بيد أن ذلك لم يفت في عضد ذلك الزوج، الذي لم يتم الكشف عن هويته، وقرر المضي قدما في خطته وقدم الإجازة 3 مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه في تلك الإجازات.

وبعد دراسة القضية اعتبر مكتب العمل أن ذلك الموظف لم يخالف القانون، وفرض غرامة قدرها 700 دولار أميركي على رب عمله، والذي لم يعجبه الحكم فقرر الاستئناف.

وفي العاشر من أبريل الحالي قضى مكتب العمل بأن تصرف الموظف “غير أخلاقي” لكنه لم يخالف القوانين المرعية، وبالتالي استحق تلك الإجازات، مشيرا إلى أن المصرف قد انتهك المادة الثانية من قانون العمل التي تنظم الإجازات المدفوعة.

ولاحقا انتشرت القصة بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثير الكثير من الجدل، إذ أبدى الكثير استغرابهم من وجود هكذا ثغرات في القوانين التايوانية، فيما قال فريق آخر إن هذه الثغرة معروفة وواضحة لكن يبدو أن ذلك “العريس” هو أول من استغلها على ما يبدو.

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