حظر التنقل الليلي
الصورة من الارشيف

البام يُطالب بخصم جزء من دعم الدولة للأحزاب لمساعدة المتضررين من الإغلاق

2021-04-14 / 5:32 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

دعا المستشار البرلماني العربي المحرشي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة، إلى ” إيجاد حلول معقولة ولو بتخفيض الدعم المخصص للأحزاب السياسية والميزانية المخصصة للانتخابات، و تحويل جزء منه إلى مساعدة المتضررين من الإغلاق الليلي خلال رمضان.”.

وطالب الأخير برفع الحرج عن المغاربة وتوفير حلول بديلة للمتضررين عن الإغلاق الليلي في رمضان، مقترحا اللجوء إلى “ملايير” الصنادق الخصوصية من أجل دعم الفئات المتضررة من الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان.

وقال المستشار البرلماني أمس الثلاثاء،مخاطبا الحكومة بمجلس المستشارين، “لديكم صناديق خصوصية فيها الملايير،ما صرفتوش منها، كاين لي صرفتي منه 6 في المائة، و13 في المائة، صندوق واحد فيه 31 مليار، صرفت منه فقط 13 مليار”.

وتابع ؛ “حنا البرلمانيين نساهمو بالصالير ديالنا خلال شهر رمضان، كما ساهمنا في بداية الجائحة، وعلى رئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة المساهمة بتعويضاتهم”.

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