يهم ساكنة البيضاء.. “الترامواي” يعتمد توقيتا جديدا في رمضان

هبة بريس

أعلن بالعاصمة الاقتصادية للمملكة،أنه سيتم تعديل جدول مواعيد رحلات ترامواي الدار البيضاء لتتلاءم مع شهر رمضان المبارك، مع مراعاة الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء.

وأوضح بلاغ مشترك للوكالة المستقلة للنقل بباريس، المخول لها تدبير شبكة الترامواي في العاصمة الاقتصادية (RATP DEV ) وشركة الدار البيضاء للنقل والجماعة الحضرية للدار البيضاء، أنه أخذا في الاعتبار إجراءات السلطات العمومية التي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الأربعاء، خاصة ما يتعلق منها بحظر التنقل الليلي يوميا من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، فإنه سيتم تعديل الجداول الزمنية لآخر انطلاقة للترامواي.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الانطلاقة الأولى من محطة النهاية بالنسبة للخط الأول (T1) ستكون تمام الساعة الخامسة صباحا و45 دقيقة من الاثنين إلى السبت، وفي الساعة 6 صباحا أيام الأحد، وستتم مغادرة محطة النهاية بالنسبة للخط الثاني(T2) في تمام الساعة الخامسة صباحا و45 دقيقة من الاثنين إلى الجمعة، وفي الساعة 6 صباحا يومي السبت والأحد ، في حين تم تحديد الانطلاقة الأخيرة (المغادرة) بالنسبة للخطين معا في الساعة الخامسة مساء (17h) وأربعين دقيقة.

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