تارودانت.. انطلاق عملية توزيع المساعدات الغذائية لساكنة 83 جماعة قروية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شرعت السلطات الاقليمية صباح اليوم الاربعاء 14 أبريل الجاري ،في عملية توزيع المساعدات الغذائية الموجهة للفئات الهشة من ساكنة 83 جماعة قروية بإقليم تارودانت .

وقالت مصادر مطلعة، أن عدد الأسر التي ستشملها مساعدات مؤسسة محمد الخامس للتضامن خلال رمضان حوالي 13.850 أسرة موزعة على 83 جماعة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، واستجابة للرعاية الخاص التي يوليها جلالته للفئات الهشة من المجتمع .

عملية توزيع المساعدات على الفئات المعوزة تم في إحترام جميع التدابير الوقائية وذلك التزاما بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية .

ومن المرتقب أن يشهد الاقليم مبادرات إنسانية من طرف محسنين، من أجل تقديم العون للفئات المعوزة خلال هذا الشهر الفضيل، والذي يميزه حجم التضامن والتكافل بين المواطنين .

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