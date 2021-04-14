صورة تعبيرية

تارودانت.. انطلاق عملية توزيع المساعدات الغذائية لساكنة 83 جماعة قروية

2021-04-14 / 2:49 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

شرعت السلطات الاقليمية صباح اليوم الاربعاء 14 أبريل الجاري ،في عملية توزيع المساعدات الغذائية الموجهة للفئات الهشة من ساكنة 83 جماعة قروية بإقليم تارودانت .

وقالت مصادر مطلعة، أن عدد الأسر التي ستشملها مساعدات مؤسسة محمد الخامس للتضامن خلال رمضان حوالي 13.850 أسرة موزعة على 83 جماعة، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ، واستجابة للرعاية الخاص التي يوليها جلالته للفئات الهشة من المجتمع .

عملية توزيع المساعدات على الفئات المعوزة تم في إحترام جميع التدابير الوقائية وذلك التزاما بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية .

ومن المرتقب أن يشهد الاقليم مبادرات إنسانية من طرف محسنين، من أجل تقديم العون للفئات المعوزة خلال هذا الشهر الفضيل، والذي يميزه حجم التضامن والتكافل بين المواطنين .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 703 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 703 اصابة جديدة بـ”كورونا”

2021-04-14 / 4:38 مساءً
Photo of مواد غذائية منتهية الصلاحية تغزو الاسواق والرقابة ضعيفة

مواد غذائية منتهية الصلاحية تغزو الاسواق والرقابة ضعيفة

2021-04-14 / 3:51 مساءً
Photo of معلومة(1).. لماذا سميت مراكش بهاته التسمية أول مرة؟

معلومة(1).. لماذا سميت مراكش بهاته التسمية أول مرة؟

2021-04-14 / 3:27 مساءً
Photo of وجدة .. السلطات الجزائرية تسلم جثمان احد ضحايا قوارب الموت

وجدة .. السلطات الجزائرية تسلم جثمان احد ضحايا قوارب…

2021-04-14 / 3:12 مساءً
Photo of يهم ساكنة البيضاء.. “الترامواي” يعتمد توقيتا جديدا في رمضان

يهم ساكنة البيضاء.. “الترامواي” يعتمد توقيتا جديدا في رمضان

2021-04-14 / 2:59 مساءً
Photo of رحلة لجهنم.. حين دفع الفقر “الدكالي” لركوب الطائرة أول مرة (الحلقة1)

رحلة لجهنم.. حين دفع الفقر “الدكالي” لركوب الطائرة أول…

2021-04-14 / 2:11 مساءً
Photo of سليمان الريسوني يعلق إضرابه عن الماء ويستمر في الإضراب عن الطعام

سليمان الريسوني يعلق إضرابه عن الماء ويستمر في الإضراب…

2021-04-14 / 2:05 مساءً
Photo of بحث: 39.2% من الأسر المغاربة تتوقع تحسن مستوى المعيشة

بحث: 39.2% من الأسر المغاربة تتوقع تحسن مستوى المعيشة

2021-04-14 / 1:35 مساءً
Photo of نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية ورياح قوية اليوم الأربعاء وغدا الخميس

نشرة إنذارية: زخات مطرية رعدية ورياح قوية اليوم الأربعاء…

2021-04-14 / 11:14 صباحًا
Photo of المغرب يعلق رحلاته الجوية مع تونس

المغرب يعلق رحلاته الجوية مع تونس

2021-04-14 / 10:24 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق