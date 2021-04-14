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إحصائية: 811 ألف و530 مغربي يقيمون بدولة إسبانيا

2021-04-14 / 10:42 صباحًا
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هبة بريس

بلغ عدد الأجانب في إسبانيا 5 ملايين و800 ألف و468 شخصا، من بينهم 811 ألف و530 مغربي في نهاية دجنبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بسنة 2019، حسب إحصائيات أعلنت عنها وزارة الاندماج والضمان الاجتماعي والهجرة.

وأفادت الوزارة بأن النساء يمثلن 44 في المائة من أفراد الجالية المغربية الذين يقيمون بطريقة شرعية في إسبانيا، مضيفة أن متوسط عمر المهاجرين المغاربة في الدولة الأيبيرية لا يتجاوز 33 عاما.

وأوضحت أن الملامح الاجتماعية والديموغرافية للمقيمين الأجانب في إسبانيا هي متنوعة للغاية، مشيرة إلى أن متوسط عمر السكان الأجانب المقيمين في البلاد يبلغ حوالي 40 عاما كما أن عدد الرجال يتجاوز عدد النساء.

ومع ذلك هناك مجموعات أكبر سنا بين مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في إسبانيا مثل البريطانيين (متوسط العمر 54 عاما) وبدرجة أقل الألمان (49 عاما) وغيرهم الأصغر مثل الباكستانيين والمغاربة (33 عاما).

وحسب المصدر ذاته، فإن الزيادة في عدد السكان الأجانب في إسبانيا (زائد 2 في المائة سنة 2020) تظل أقل بكثير من المعدل التراكمي الذي تم تسجيله خلال السنوات العشر الماضية والذي بلغ 19 في المائة

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