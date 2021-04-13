يهم التلاميذ.. تغيير شبكة برمجة دروس التلفزة المدرسية خلال رمضان

هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه سيطرأ تغيير على شبكة برمجة دروس التلفزة المدرسية التي يتم بثها عبر القنوات التلفزية الوطنية خلال شهر رمضان الكريم.

وحسب بلاغ للوزارة فإن هذا التغيير الذي يهم قنوات الثقافية والعيون والأمازيغية، سيكون على الشكل التالي:

القناة الرابعة “الثقافية” :

الدروس الخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي بكل شعبه ومسالكه: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء ومن التاسعة ليلا إلى منتصف الليل.

قناة “العيون” :

الحصص الدراسية الموجهة إلى تلاميذ السلك التعليمي الابتدائي والحصص الخاصة بالتعليم الأولي وكذا الدروس بلغة الإشارة والتربية البدنية: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.

قناة الأمازيغية:

الحصص الدراسية الموجهة إلى مستويات التعليم الثانوي الإعدادي: لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث سيتم بثها كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على الإعلان مساء كل يوم عن البرمجة المفصلة الخاصة بكل قناة بالنسبة لليوم الموالي، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية www.men.gov.ma، وكذا صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

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