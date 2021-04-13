صورة تعبيرية

يهم التلاميذ.. تغيير شبكة برمجة دروس التلفزة المدرسية خلال رمضان

2021-04-13 / 3:12 مساءً
0
هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنه سيطرأ تغيير على شبكة برمجة دروس التلفزة المدرسية التي يتم بثها عبر القنوات التلفزية الوطنية خلال شهر رمضان الكريم.

وحسب بلاغ للوزارة فإن هذا التغيير الذي يهم قنوات الثقافية والعيون والأمازيغية، سيكون على الشكل التالي:

القناة الرابعة “الثقافية” :

الدروس الخاصة بالسلك الثانوي التأهيلي بكل شعبه ومسالكه: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء ومن التاسعة ليلا إلى منتصف الليل.

قناة “العيون” :

الحصص الدراسية الموجهة إلى تلاميذ السلك التعليمي الابتدائي والحصص الخاصة بالتعليم الأولي وكذا الدروس بلغة الإشارة والتربية البدنية: من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء.

قناة الأمازيغية:

الحصص الدراسية الموجهة إلى مستويات التعليم الثانوي الإعدادي: لم يطرأ عليها أي تغيير، حيث سيتم بثها كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على الإعلان مساء كل يوم عن البرمجة المفصلة الخاصة بكل قناة بالنسبة لليوم الموالي، وذلك عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية www.men.gov.ma، وكذا صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “أساتذة التعاقد” المتابعين يحلون بالرباط وزملائهم يحتجون تضامنا معهم

“أساتذة التعاقد” المتابعين يحلون بالرباط وزملائهم يحتجون تضامنا معهم

2021-04-13 / 12:05 مساءً
Photo of بسبب الإضرابات.. فيدرالية تدعو للتدخل الفوري لإنقاذ الموسم الدراسي

بسبب الإضرابات.. فيدرالية تدعو للتدخل الفوري لإنقاذ الموسم الدراسي

2021-04-13 / 11:38 صباحًا
Photo of أطر التواصل بجهة درعة تافيلالت يستفيدون من ورشات تكوينية موضوعاتية

أطر التواصل بجهة درعة تافيلالت يستفيدون من ورشات تكوينية…

2021-04-12 / 3:16 مساءً
Photo of وزارة “أمزازي” تكشف حقيقة المصادقة على مشروع قانون خاص بتنظيم التعليم العالي

وزارة “أمزازي” تكشف حقيقة المصادقة على مشروع قانون خاص…

2021-04-11 / 7:43 مساءً
Photo of زيارات وأنشطة لوزير التربية الوطنية أمزازي بإقليم الجديدة

زيارات وأنشطة لوزير التربية الوطنية أمزازي بإقليم الجديدة

2021-04-11 / 1:46 مساءً
Photo of هذه آخر مستجدات أطر الأكاديميات فوج 2016

هذه آخر مستجدات أطر الأكاديميات فوج 2016

2021-04-10 / 2:06 مساءً
Photo of فاس…توقيع اتفاقية شراكة لتقارب بين مهنة التوثيق والمؤسسات الجامعية

فاس…توقيع اتفاقية شراكة لتقارب بين مهنة التوثيق والمؤسسات الجامعية

2021-04-08 / 11:31 مساءً
Photo of بهذه التهم.. النيابة العامة تتابع “أساتذة التعاقد” في حالة سراح

بهذه التهم.. النيابة العامة تتابع “أساتذة التعاقد” في حالة…

2021-04-08 / 4:52 مساءً
Photo of تغيير مواعيد الدراسة بالمؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان

تغيير مواعيد الدراسة بالمؤسسات التعليمية خلال شهر رمضان

2021-04-08 / 3:25 مساءً
Photo of “أساتذة التعاقد”: “الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه الأوضاع”

“أساتذة التعاقد”: “الدولة تتحمل المسؤولية الكاملة لما ستؤول إليه…

2021-04-08 / 11:43 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق