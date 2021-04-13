إحباط محاولة تسلل مهاجرين الى سبتة المحتلة

القوات المساعدة تحبط محاولة تسلل مهاجرين الى سبتة المحتلة

2021-04-13 / 12:23 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

أحبطت عناصر القوات المساعدة ، محاولة تسلل لعشرات الافارقة ، صباح اليوم الثلاثاء 13 ابريل، الى مدينة سبتة المحتلة عبر تسلق السياج (الحدودي) قرب معبر تراخال.

وبحسب مصادر متطابقة فان المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء ، حاولوا التسلل الى الثغر السليب، قبل أن ترصدهم أعين عناصر القوات المساعدة التي تدخلت وأحبطت عملية الاقتحام الجماعية للمهاجرين.

وينظم المهاجرون غير الشرعيين هجمات منظمة من حين لآخر على معبر سبتة سعياً لدخول مليلية وسبتة المحتلتين ومن ثمة الى الاراضي الإسبانية.

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