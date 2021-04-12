المغرب يباشر مسلسل الشراكة المتعلق بالبرنامج الأوروبي “أفق أوروبا”

هبة بريس ـ الرباط

شرع المغرب في مباشرة مسلسل الشراكة المتعلق بالبرنامج الأوروبي “أفق أوروبا”، والذي خصصت له ميزانية إجمالية قدرها 95.5 مليار يورو، برسم البرمجة الأوروبية الجديدة 2021-2027.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الأروربي، اليوم الاثنين، أن مسلسل الشراكة يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون التي تجمع المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وأخذا بعين الاعتبار ل “التصريح المشترك للاتحاد الأوروبي والمغرب” ليونيو 2019، والذي ينص على إحداث “فضاء معرفي مشترك”.

وأبرز المصدر ذاته أن صفة “بلد شريك” في برنامج “أفق أوروبا” ستتيح لبنيات البحث المغربية تطوير جاذبيتها وإشعاعها حيال نظيراتها الأوروبية، إضافة إلى تشجيع وتيسير تقاربها مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمقاولات والمؤسسات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيين، وذلك بهدف تثمين البحث ونقل التكنولوجيا.

كما ستمكن هذه الصفة الباحثين المغاربة من المشاركة في طلبات المشاريع التي سيتم إطلاقها في سياق برنامج “أفق أوروبا”، كشركاء أو منسقين للمشاريع المقدمة، إلى جانب باحثين من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوربي والدول الشريكة يهذا البرنامج-الإطار.

واعتبارا لكون المغرب في طور الانخراط في برنامج “أفق أوروبا”، يضيف البلاغ، فإنه يصنف من اليوم فصاعدا يعد بمثابة “بلد شريك”، من بين البلدان المخول لها الاستفادة من تمويل الاتحاد الأوربي لأولى طلبات المشاريع ذات الصلة بمجالات الصحة وبنيات البحث، والتي تم الإعلان عنها عبر منصة المفوضية الأوروبية.

وفي هذا الصدد، يتابع المصدر، يمكن لبنيات البحث المغربية أن تقدم ترشيحاتها لطلبات المشاريع، المفتوحة خلال الفترة الممتدة ما بين 13 أبريل و6 ماي 2021، في إطار مبادرة الاتحاد الأوربي للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 والسلالات المتحورة (سارس كوف 2).

وتشمل بنيات البحث المغربية أربعة محاور تهم مشاركة البيانات المعادلة والمفتوحة لدعم الجهود الأوروبية في مواجهة كوفيد-19 والأمراض المعدية الأخرى، بميزانية قدرها 12 مليون يورو، وخدمات بنية تحتية بحثية من أجل الاستجابة المستعجلة للبحوث في مواجهة كوفيد-19 والأمراض المعدية الأخرى، بميزانية قدرها 21 مليون يورو، واللقاحات والتجارب السريرية لتعزيز الوقاية من كوفيد-19 وعلاجه، بميزانية قدرها 60 ميلون يورو، إضافة إلى الأفواج المتحدة ضد سلالات كوفيد-19 المتحورة والمثيرة للقلق، بميزانية قدرها 30 مليون يورو.

ونتيجة لهذه الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يبرز المصدر، قطع المغرب مرحلة محورية في مجال البحث العلمي، مما سيمكنه من المشاركة في جميع طلبات المشاريع التي ستتم برمجتها في إطار “أفق أوروبا”، إلى جانب الرفع من مستوى مشاركة بنيات البحث المغربية، مقارنة بما تم تسجيله سابقا في إطار برنامج البحث الأوروبي “أفق 2020″، والذي تمثل في 69 مشروعا استفادت من غلاف مالي قدره 6.88 مليون يورو.

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