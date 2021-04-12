صورة تعبيرية

البحرية الملكية تقدم المساعدة ل100 مرشح للهجرة غير الشرعية

2021-04-12 / 5:50 مساءً
0
هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل في عرض سواحل البحر الأبيض المتوسط، قدمت، في الفترة ما بين 10 و 12 أبريل 2021، المساعدة ل100 مرشح للهجرة السرية.

وأكد المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأوضح المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا العلاجات الضرورية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد موانئ المملكة القريبة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جامعي : تطورات الحالة الوبائية بالمملكة تستدعي التحلي بروح المسؤولية

جامعي : تطورات الحالة الوبائية بالمملكة تستدعي التحلي بروح…

2021-04-12 / 6:45 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة … تلقيح 14797 شخص ضد كورونا

خلال 24 ساعة … تلقيح 14797 شخص ضد كورونا

2021-04-12 / 6:32 مساءً
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 271 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 271 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

2021-04-12 / 6:20 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 09 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 09 حالة وفاة جديدة…

2021-04-12 / 6:15 مساءً
Photo of خلال 24 ساعة …تسجيل 175 اصابة جديدة بـ”كورونا”

خلال 24 ساعة …تسجيل 175 اصابة جديدة بـ”كورونا”

2021-04-12 / 6:07 مساءً
Photo of العثماني: أعلنا عن إجراءات رمضان قبل أسبوع ليتخذ الجميع ترتيباتهم

العثماني: أعلنا عن إجراءات رمضان قبل أسبوع ليتخذ الجميع…

2021-04-12 / 5:41 مساءً
Photo of الوقاية المدنية بسطات تجنب المحطة الطرقية كارثة حقيقية

الوقاية المدنية بسطات تجنب المحطة الطرقية كارثة حقيقية

2021-04-12 / 5:06 مساءً
Photo of العثماني: الوباء تطور بشكل مقلق بالبلاد خلال الأسابيع الأخيرة

العثماني: الوباء تطور بشكل مقلق بالبلاد خلال الأسابيع الأخيرة

2021-04-12 / 4:43 مساءً
Photo of الإفراج عن رئيس جماعة لوطا “المكي الحنودي” ومتابعته في حالة سراح

الإفراج عن رئيس جماعة لوطا “المكي الحنودي” ومتابعته في…

2021-04-12 / 4:18 مساءً
Photo of الفردوس: كان عندنا 20 ألف موظف فالوزارة وليوما ولينا فأقل من 4 آلاف

الفردوس: كان عندنا 20 ألف موظف فالوزارة وليوما ولينا…

2021-04-12 / 4:03 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق