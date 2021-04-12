البحرية الملكية تقدم المساعدة ل100 مرشح للهجرة غير الشرعية

هبة بريس

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل في عرض سواحل البحر الأبيض المتوسط، قدمت، في الفترة ما بين 10 و 12 أبريل 2021، المساعدة ل100 مرشح للهجرة السرية.

وأكد المصدر ذاته أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم وينحدر أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال، كانوا يواجهون صعوبات على متن قوارب تقليدية.

وأوضح المصدر أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم تلقوا العلاجات الضرورية على متن وحدة البحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى أحد موانئ المملكة القريبة وتسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات الجاري بها العمل.

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