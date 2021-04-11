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كأس الكونفدرالية الإفريقية: الرجاء البيضاوي في دور الربع بعد تغلبه على مضيفه بيراميدز المصري

منذ ساعتين
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هبة بريس-

حقق نادي الرجاء البيضاوي فوزا كاسحا على حساب مضيفه بيراميدز المصري 3-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وبهذه النتيجة تصدر الرجاء البيضاوي مجموعته ب 12 نقطة وضمن مقعدا في دور الربع.

وأنهى النسور الخضر الشوط الأول بهدفين نظيفين، حمل الأول توقيع فابريس لوامبا نغوما في الدقيقة 15 عبر كرة مقوسة رائعة من ركلة ركنية من الطرف الأيسر ، نفذها سفيان رحيمي لتصل الكرة إلى فابريس نغوما الذي وجهها برأسه على يسار المرمى.

وفي الدقيقة 42، أحرز بن مالانغو الهدف الثاني في شباك بيراميدز لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق الرجاء بهدفين نظيفين.

وتمكن الرجاء البيضاوي من إحراز الهدف الثالث فى الدقيقة 80 ، بعد قطع الكرة من رمضان صبحي، وأرسلها عمر العرجون تمريرة طولية رائعة إلى سفيان رحيمي الذي راوغ أحمد فتحي واقتحم منطقة الجزاء وسدد كرة رائعة داخل الشباك.

وعن نفس المجموعة تغلب نكانا الزامبي على ضيفه نامونغو التنزاني، بهدف نظيف، في المباراة التي احتضنها ملعب “نكانا” زوال اليوم.

وتمكن الفريق الزامبي من تحقيق انتصاره الثاني تواليا في المجموعة الرابعة، في وقت تجرع فيه منافسه هزيمته الرابعة التي أبقته متذيلا للترتيب بدون نقاط.

ويدين نكانا الزامبي في انتصار اليوم للاعبه فريدي تشيمينغا الذي وقع هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ71.

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