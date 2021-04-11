مباحثات تجمع سفير المغرب بالمكسيك مع وزيرة التعليم العمومي

هبة بريس- و م ع

أجرى سفير المغرب بمكسيكو السيد عبد الفتاح اللبار، مباحثات مع وزيرة التعليم العمومي بالمكسيك، السيدة دلفينا غوميز ألفاريز، تناولت على الخصوص، تقوية التعاون الثنائي في مجال التربية والتعليم.

وذكر بلاغ لسفارة المملكة في مكسيكو أن السيد اللبار أبرز خلال هذه المحادثات، أن المغرب والمكسيك بإمكانهما الاستفادة بشكل كامل من أوجه التشابه بينهما في العديد من المجالات، لا سيما الثقافية، مسجلا أن التعليم يشكل حجر الزاوية في التقارب بين الشعوب.

من جهتها، أعربت السيدة غوميز ألفاريز عن ارتياحها لإرادة الجانبين لتعميق روابط التعاون في مجال التعليم، وأشادت بالجهود التي تبذلها المملكة في هذا الاتجاه.

وأضافت وزيرة التعليم العمومي المكسيكية أن البلدين مدعوان للاستفادة بشكل أمثل من اتفاقية التعاون في مجالات التعليم والثقافة الموقعة بين مكسيكو والرباط سنة 2004.

يشار إلى أنه تم تعيين السيدة دلفينا غوميز ألفاريز وزيرة للتعليم العمومي في فبراير الماضي من طرف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

ويتابع أكثر من 36,5 مليون طفل ومراهق وشاب في المكسيك تعليمهم ضمن النظام العمومي.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المكسيكي هيكتور فاسكونسيلوس، والمديرة العامة للبروتوكول سوزانا بيون سانشيز، والمدير العام للأمم المتحدة بوزارة الشؤون الخارجية المكسيكية إدواردو نافاريت، فضلا عن دبلوماسيين ورجال أعمال.

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