المكي الحنودي

بسبب تدوينته “المثيرة للجدل”.. اعتقال الحنودي ووضعه رهن الحراسة النظرية

منذ ساعتين
1
هبة بريس - الرباط

علمت هبة بريس من مصدر مطلع، أن مصالح الدرك الملكي باقليم الحسيمة، اعتقلت قبل قليل، رئيس جماعة لوطا، المكي الحنودي.

وحسب ذات المصدر، فقد تم وضع الحنودي بالمركز القضائي للدرك بالحسيمة رهن الحراسة النظرية، حيث سيتم تقديمه أمام أنظار وكيل الملك يوم الاثنين.

هذا ويشار الى أن النيابة العامة بالحسيمة، أعلنت يوم الخميس، فتح بحث حول تدوينة رئيس جماعة لوطا بإقليم الحسيمة،المكي الحنودي.

وجاء في بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، “تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.. وبالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث في الموضوع بتاريخ يومه، عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة.. وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of النقل في زمن كورونا بسطات.. محطات عشوائية وخرق للتدابير الوقائية

النقل في زمن كورونا بسطات.. محطات عشوائية وخرق للتدابير…

منذ 12 دقيقة
Photo of طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

منذ 27 دقيقة
Photo of رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي الفجر والعشاء

رسميا .. منع صلاة التراويح وإغلاق المساجد خلال صلاتي…

منذ 41 دقيقة
Photo of بقال يشتكي من تصرفات غريبة لقائد بمدينة الدار البيضاء (+فيديو)

بقال يشتكي من تصرفات غريبة لقائد بمدينة الدار البيضاء…

منذ ساعة واحدة
Photo of تفاصيل انتحار أربعيني ببوفكران.. ووالدته :”تعرض للتعنيف والحكرة”

تفاصيل انتحار أربعيني ببوفكران.. ووالدته :”تعرض للتعنيف والحكرة”

منذ 3 ساعات
Photo of سجن عين السبع: قمنا بتفتيش زنزانة “س.ر” وفق الظوابط القانونية

سجن عين السبع: قمنا بتفتيش زنزانة “س.ر” وفق الظوابط…

منذ 4 ساعات
Photo of البحرية الملكية تسحب حوالي 5 أطنان من مخدر الشيرا بسواحل آسفي

البحرية الملكية تسحب حوالي 5 أطنان من مخدر الشيرا…

منذ 4 ساعات
Photo of ”الراضي“ و “الريسوني“ يخوضان إضراباً عن الطعام

”الراضي“ و “الريسوني“ يخوضان إضراباً عن الطعام

منذ 7 ساعات
Photo of تذكير.. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة من يوم 11 أبريل الجاري

تذكير.. الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة من يوم 11…

منذ 7 ساعات
Photo of طقس السبت .. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس السبت .. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

منذ 9 ساعات

تعليق واحد

  1. ان لله و ان اليه راجعون يا اخوة اقراء اربع على بلادنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق