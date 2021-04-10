وجدة .. لشكر يزكي أستاذا جامعيا وكيلا للائحة حزب الوردة

هبة بريس : وجدة

حل ادريس لشكر الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، امس الجمعة 09 أبريل الجاري بمدينة وجدة، للاعلان عن اسم مرشح الحزب في الاستحقاقات التشريعية المقبلة على مستوى عمالة وجدة أنجاد، والرهان على كسب رهان الانتخابات.

وياتي هذا في اطار اللقاءات الجهوية التي دشنها الكاتب الاول لحزب “الوردة”، بغرض التحضير للاستحقاقات المقبلة، والتي يراهن عليها الحزب لتصدر المشهد السياسي.

وذكرت مصادر لموقع هبة بريس ،أن اللقاء الذي عقده لشكر بمقر مؤسسة أصدقاء فجيج، تم من خلاله تشخيص الواقع والمعطيات وتم الوقوف على أن الاتحاد الاشتراكي سيكون حاضرا بقوة في مدينة وجدة وجهة الشرق.

وأشارت نفس المصادر، إلى أن اللقاء أسفر عن اختيار عمر أعنان أستاذ الرياضيات بكلية العلوم بجامعة محمد الأول بوجدة وكيلا للائحة حزب “الوردة” بوجدة، وذلك بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب بالجهة، وأعضاء المجلس الوطني، والكتابة الإقليمية بوجدة.

وتجدر الاشارة، إلى أن جمعية أصدقاء فجيج لديها صدى واسع في مدينة وجدة، وحاضرة بقوة داخل المجتمع، وهو ما يبين ان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيكون رقما صعبا في المعادلة السياسية بوجدة.

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