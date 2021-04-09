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وجدة .. سيارات الأجرة الصغيرة يرفعون من التسعيرة إلى 10 دراهم

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - وجدة

قررت التنسيقية المحلية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني الرفع من التسعيرة لثلاثة أشخاص من 06 دراهم إلى 10 دراهم ابتداء من 19 أبريل الجاري.

وحسب بلاغ توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فأمام الزيادات المتتالية والصاروخية في اسعار المحروقات وما نتج عنها من تأثيرات متمثلة في الجهاز على ماتبقى من القوت اليومي لسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني بوجدة وبعد الاجتماعات المتتالية قرر اعضاء ومنخرطي التنسيقية المحلية لقطاع سيارة الأجرة الصنف الثاني بوجدة الزيادة في تسعيرة أدنى مسافة لثلاثة أشخاص حيث اصبحت 10 دراهم عوض 6 دراهم، وذلك ابتداء من يوم 19 ابريل 2021.

ويضيف البلاغ ذاته، أنه قصد توفير شروط ملائمة تساعد المهني للقيام بعمله ورفع مردوديته لمواجهة الضعف المادي، اما شخص او شخصين ستبقى 6 دراهم.

واضاف ذات البلاغ، أن المهنيين راسلوا ولاية الجهة الشرقية بخصوص هذا الموضوع، وهذه تسعيرة ادنى مسافة لبعض المدن المغربية.
1_ فاس : 7 دراهم نهارا /10 دراهم ليلا.
2_ الدار البيضاء :7,50 .
3_ سطات : شخص 7دراهم /شخصين 8دراهم /ثلاثة أشخاص 10 دراهم
4_تاوريرت : 7 دراهم حتى 10 دراهم.
5_الناظور : 10 دراهم.
6_بركان : 7 دراهم.
7_وادزم : 7 دراهم / ثلاثة أشخاص 10دراهم.
8_الرباط : 6.50.

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