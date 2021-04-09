وكالة أرجنتينية: المغرب “شريك أساسي” لبلدان الاتحاد الأوروبي

هبة بريس

كتبت وكالة الأنباء الأرجنتينية “ألتيرناتيف بريس أجينسي”، الخميس، أن المغرب “شريك أساسي” للاتحاد الأوروبي لحفظ السلم والأمن في أوروبا.

وأضافت الوكالة، في تعليقها على المعلومات التي قدمها المغرب لفرنسا ومكنت من إحباط مشروع اعتداء على كنيسة في عيد الفصح، أن بلدان الاتحاد الأوروبي باتت “معتمدة” على الشراكة مع المغرب لحفظ أمنها وأمن مواطنيها.

ولفتت إلى أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يشمل العديد من المجالات المتعلقة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الساحل والصحراء والجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما التهديدات الإرهابية التي تخيم على بلدان أوروبا الغربية.

وبخصوص تفكيك الخلية الإرهابية في فرنسا، ذكرت بأن مصالح المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي تحركت بناء على معلومات قدمتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني للمغرب في إطار آليات التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

واعتبرت، في هذا الصدد، أنه “سيكون من المناسب للبلدان الأوروبية أن تقر بأهمية المغرب في حفظ السلم والأمن في هذه القارة”.

وأكدت وكالة الأنباء الأرجنتينية أنه لا الجزائر ولا انفصاليي +البوليساريو+، بصلاتهم الغامضة بالإرهاب الجهادي، يستطيعون الاستفادة من هكذا تعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذه المجالات.

ولفتت إلى أنه مع ذلك فإن “منظمات وحكومات أوروبية تتسامح، في مناسبات، مع مناورات البوليساريو والجزائر ضد المغرب. لقد حان الوقت لتغيير هذا الوضع”.

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