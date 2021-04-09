المكي الحنودي

الحنودي: لم أحرض على خرق القانون و”تدوينتي” كانت هزلية

منذ ساعتين
1
هبة بريس - الرباط

كشف المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، أن تدوينته المعاكسة لقرارت السلطات العمومية ليست بقرار بل كانت هولية للتنفيس عن المجتمع.

وقال الحنودي في تدوينة جديدة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا ، أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط الى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة ، ليس بقرار اداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ ، لاننا في تواصل دائم مع الساكنة المحلية ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية . ”

وتابعت رئيس جماعة لوطا قائلا :”ناديت منذ بداية تفشي الوباء بالالتزام بقرارات السلطات الإدارية العمومية والتقيد بجميع الإجراءات و التدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون الجميع قصد القضاء على الجائحة،
“جندنا” كل الإمكانيات الجماعية المتاحة وسهرنا على التنسيق والتكامل مع السلطات المحلية عملا بتوجيهات السلطات العمومية الإقليمية ، وما زلنا كذلك لأننا نعي جيدا أن الوضع مازال تطبعه الخطورة واننا في منتصف الطريق أو دونه لتجاوز الأزمة وتداعياتها .”

وجدد الحنودي التأكيد على أن تدوينته “ليست قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون ، لأنها كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة ، لكن ضخمها الاعلام أكثر من حجمها .”

وختم الحنودي تدوينته بالقول “أدعو ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .”

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إلى غاية 21 ماي .. المغرب يستمر في تعليق رحلاته مع 17 دولة

إلى غاية 21 ماي .. المغرب يستمر في تعليق…

منذ 30 دقيقة
Photo of بسبب غياب الأطباء بجرسيف.. حامل تفقد جنينها في طريقها لمستشفى وجدة

بسبب غياب الأطباء بجرسيف.. حامل تفقد جنينها في طريقها…

منذ ساعتين
Photo of وزارة الصحة : المغرب يتلقى الحصة الأولى من لقاحات كورونا بموجب آلية “كوفاكس”

وزارة الصحة : المغرب يتلقى الحصة الأولى من لقاحات…

منذ 13 ساعة
Photo of “البنك الأوروبي” و”الاتحاد الأوروبي” يمنحان شركة “لاماطيم” قرضا بقيمة 6 ملايين أورو

“البنك الأوروبي” و”الاتحاد الأوروبي” يمنحان شركة “لاماطيم” قرضا بقيمة…

منذ 14 ساعة
Photo of الحنودي يرد :”لا يخيفني التحقيق ومن حقنا في “التنفيس” عن الأوضاع العصيبة“

الحنودي يرد :”لا يخيفني التحقيق ومن حقنا في “التنفيس”…

منذ 15 ساعة
Photo of الاشتراكي الموحد: الدولة أغلقت الحقلين السياسي والنقابي

الاشتراكي الموحد: الدولة أغلقت الحقلين السياسي والنقابي

منذ 16 ساعة
Photo of نزهة مجدي: تجربة اعتقالي صعبة ومهينة

نزهة مجدي: تجربة اعتقالي صعبة ومهينة

منذ 17 ساعة
Photo of حالات الشفاء …تسجيل 564 حالة إضافية خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء …تسجيل 564 حالة إضافية خلال 24 ساعة…

منذ 17 ساعة
Photo of النيابة العامة تفتح تحقيقا مع رئيس جماعة لوطا

النيابة العامة تفتح تحقيقا مع رئيس جماعة لوطا

منذ 17 ساعة
Photo of خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة .. تسجيل 06 حالة وفاة جديدة…

منذ 17 ساعة

تعليق واحد

  1. مسؤول يتحمل مسؤوليته وإن كان ينطق عن الهوى يجب عزله
    اما فيما يخص ما قاله آنفا يحاسب عليه لأنه يدخل في إطار التحريض على العصيان
    والنيابة العامة الكلمة الأخيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق