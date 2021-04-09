الحنودي: لم أحرض على خرق القانون و”تدوينتي” كانت هزلية

هبة بريس - الرباط

كشف المكي الحنودي، رئيس جماعة لوطا، أن تدوينته المعاكسة لقرارت السلطات العمومية ليست بقرار بل كانت هولية للتنفيس عن المجتمع.

وقال الحنودي في تدوينة جديدة نشرها على حسابه بموقع “فيسبوك” : “القرارات الإدارية لها مساطرها وشكلياتها تخضع لها وجوبا ، أما مجرد تدوينة مضمونها في حقيقة الأمر هزلي ويهدف فقط الى نوع من التنفيس عن المجتمع في ظل ظروف اجتماعية ونفسية قاسية على الجميع بفعل جائحة كورونا وتداعياتها المختلفة ، ليس بقرار اداري وليس كذلك تحريضا على خرق قانون الطوارئ ، لاننا في تواصل دائم مع الساكنة المحلية ونؤكد باستمرار على ضرورة الالتزام بقرارات السلطات العمومية الحكومية . ”

وتابعت رئيس جماعة لوطا قائلا :”ناديت منذ بداية تفشي الوباء بالالتزام بقرارات السلطات الإدارية العمومية والتقيد بجميع الإجراءات و التدابير المتخذة للحد من تفشي الوباء وتعاون الجميع قصد القضاء على الجائحة،

“جندنا” كل الإمكانيات الجماعية المتاحة وسهرنا على التنسيق والتكامل مع السلطات المحلية عملا بتوجيهات السلطات العمومية الإقليمية ، وما زلنا كذلك لأننا نعي جيدا أن الوضع مازال تطبعه الخطورة واننا في منتصف الطريق أو دونه لتجاوز الأزمة وتداعياتها .”

وجدد الحنودي التأكيد على أن تدوينته “ليست قرارا معاكسا ولا تحريضا على خرق القانون ، لأنها كانت تدوينة هزلية لخلق بعض المرح تفاعل معها المغاربة بأشكال مختلفة ، لكن ضخمها الاعلام أكثر من حجمها .”

وختم الحنودي تدوينته بالقول “أدعو ساكنة جماعة لوطا إلى التقيد التام بقرارات الحكومة والاجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية وطنيا وإقليميا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده .”

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