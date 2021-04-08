الحنودي يرد :”لا يخيفني التحقيق ومن حقنا في “التنفيس” عن الأوضاع العصيبة“

هبة بريس - الرباط

عقب رئيس جماعة لوطا نواحي الحسيمة، المكي الحنودي، على بلاغ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحمد البنوضي، الصادر قبل قليل من يومه الخميس 08 أبريل 2021، والقاضي بفتح تحقيق على خلفية ما اعتبره ”تداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان”.

وقال المكي الحنودي عبر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك قائلا :”مرحبا ، نحن عيزكم مكي لا يخيفني البحث ولا التحقيق ، أحترم النيابة العامة والقضاء ، وسوف أجيب بكل وضوح وأريحية . نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن حق الاختلاف والتعبير عنه وحق مناقشة الاشكالات الدستورية والقانونية والإدارية وطرح القضايا المجتمعية بكل جرأة “.

واسترسل المكي الحنودي مدافعاً عن القرار الذي اتخذه بالقول :”إضافة إلى حقنا في “التنفيس” عن الأوضاع العصيبة التي تمر منها جميع الفئات المجتمعية بسبب جائحة كوفيد-19 وتداعياتها …ويبقى جلالة الملك هو الضامن الأول للحريات العامة والفردية“ .

وكان المكي الحنودي قد نشر يوم أمس الأربعاء تدوينة، كشف من خلالها عن السماح لسكان جماعة لوطا بالتجول ليلاً وارتياد المقاهي، من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان، مشهراً سلاح القضاء في وجه الحكومة.

وقال المكي الحنودي :” سكان جماعة لوطا الأعزاء والعزيزات بصفتي رئيسا لجماعة لوطا وضابطا للشرطة الإدارية حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل -وهذا هو الأصل- أرخص لكم بالتجول بتراب جماعة لوطا وارتياد المقاهي .. من الفطور إلى الساعة 11 ليلا خلال شهر رمضان ، مع الالتزام ببعض الإجراءات الإحترازية الضرورية . وبيننا وبين الحكومة المحكمة الإدارية المختصة“ .

ويشار أن قرار المكي الحنودي خلق جدلاً واسعاً بالمغرب، خصوصاً بعد التفاعل الكبير الذي حظيت به تدوينته، بحيث عبر مجموعة من المواطنين عن رغبتهم في قضاء شهر رمضان بالجماعة المذكورة.

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