سفير المغرب بروما يلتقي بقائد قوات الدرك الإيطالي للتنسيق حول قضايا الأمن

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

في إطار سياسة الانفتاح التي تعرفها السفارة المغربية بروما الإيطالية قام سفير المملكة المغربية بإيطاليا وألبانيا ومالطا وسان مارينو ، يوسف بلا بزيارة ودية خاصة للقائد العام لقوات الدرك الإيطالي ” تيو لوتسي ” وذلك في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية وحسب ما جاء في تغريدة لسفارة المغرب بروما على صفحتها الرسمية إن الحديث بينهما دار حول العلاقات الوطيدة بين البلدين ، وسبل تطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق الثنائي لما فيه المصلحة المشتركة.

حيت أن الجانبين تناولا مختلف المواضيع الأمنية التي تحظى بالاهتمام المشترك بين البلدين، خصوصا آليات التعاون والتنسيق في مجال مكافحة مخاطر التهديد الإرهابي والتطرف العنيف والجريمة المنظمة، وارتباطاتها المتزايدة، وكذا استعراض السبل الكفيلة بترصيد وتثمين هذا التعاون الذي أضحى نموذجا يحتذى به في مجال مكافحة الإرهاب.

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