النيابة العامة تدخل على خط تمرد الحنودي
في الصورة : المكي الحنودي

النيابة العامة تفتح تحقيقا مع رئيس جماعة لوطا

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس ـ الرباط

قررت النيابة العامة بالحسيمة فتح بحث حيال تدوينة فيسبوكية يرخص فيها رئيس جماعة “لوطا” لساكنة الجماعة بالتنقل الليلي ضدا على قرار الحكومة القاضي بمنع التنقل الليلي فوق 20.00 ليلا طيلة شهر رمضان

وأفاد بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أحمد البنوضي، أنه تبعا لتداول تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي، يرخص فيها صاحبها للسكان بالتجول بالمناطق التابعة للجماعة القروية التي يرأسها وارتياد المقاهي من الفطور إلى الساعة الحادية عشرة ليلا خلال شهر رمضان، بعد أن قررت السلطات المختصة حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني ابتداء من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا في إطار التدابير الاحترازية لتفادي انتشار وباء “كوفيد 19″، والتي تم اتخاذها بمناسبة شهر رمضان.

وأضاف البلاغ أنه بالنظر إلى كون الفعل المذكور يجرمه القانون، ويتمثل في تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت فتح بحث عهد بإنجازه إلى المركز القضائي للدرك الملكي بالحسيمة”، مضيفا “وفور انتهاء البحث سيتم ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه”.

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‫2 تعليقات

  1. النيابة العامة لا تفتح تخقيقا فيما ترتكبه قوات الامن في حق الاساتذة و الاستاذات و التخرش الجنسي بهن و تسارع الى فتح تحقيق في تدوينة ترفض الحجر على الشعب و اعتقاله تحت ذريعة الوباء .و لكن هذا طبيعي فالنيابة العامة تاريخيا و ماضيها يرشح بما يدل انها اداة في يد الماسكين بالسلطة و الثروة لترهيب اي من سولت له نفسه الاختجاج او قول لا.لقد عدنا او عاد النظام الى ماضيه القبيح.

  2. هذا ارهاب للشعب…
    إما أن تسكت أو تتابع…

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