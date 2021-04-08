رسميا.. تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمملكة إلى غاية 10 ماي

هبة بريس

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 ماي 2021.

وحسب بلاغ للحكومة، فيأتي هذا القرار في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

هذا ويشار الى أن الحكومة اتخذت تدابير احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان، وفي مقدمتها حظر التجول الليلي والاغلاق المبكر للمحلات والمراكز التجارية والمقاهي والمطاعم…

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