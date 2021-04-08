الصورة لجلالة الملك محمد السادس

رئيس البرلمان العربي يشيد بدور الملك في دعم القضايا العربية والإقليمية

منذ 53 دقيقة
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هبة بريس

أشاد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، اليوم الخميس بالقاهرة، بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس في دعم القضايا العربية والإقليمية.

كما عبر العسومي عن تقديره واعتزازه بجهود المملكة المغربية ودورها في تعزيز وترسيخ العلاقات العربية، وذلك خلال مباحثات أجراها مع السيد أحمد التازى سفير المملكة المغربية لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، بحضور أعضاء المملكة لدى البرلمان العربي.

وأعرب عن متمنياته للمغرب بمزيد من الازدهار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

من جانبه، أشاد أحمد التازي بدور البرلمان العربي في دعم القضايا العربية ومساندة الدول العربية والدفاع عن قضايا المنطقة والتفاعل معها بشكل واضح.

وأثنى على الجهود الملموسة والبناءة التي يقوم بها السيد العسومي منذ توليه رئاسة البرلمان العربي ، مؤكدا الدعم الموصول الذي يقدمه المغرب لهذه المؤسسة.

يذكر أن المغرب يُمثل في البرلمان المغربي من طرف عبد اللطيف بن يعقوب عن فريق العدالة والتنمية، وبوسلهام الديش عن حزب التجمع الوطني للأحرار وفاطمة الطوسي عن فريق الاصالة والمعاصرة ، عضو اللجنة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالبرلمان العربي.

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