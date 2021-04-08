وزير الصحة - خالد ايت الطالب

ايت الطالب: الموجة الثالثة من كورونا ظهرت بالمغرب كباقي العالم

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب أن عملية التلقيح بالمغرب، التي أشاد بها العالم، تمر في ظروف جد ملائمة، مشيرا الى أن العملية مستمرة لتحقيق المناعة الجماعية في أقرب الآجال.

و أشار ايت الطالب في تصريح له، على هامش زيارته للمستشفى الاقليمي بكلميم، الى ظهور الموجة الثالثة من الوباء بالعالم، وبالمغرب أيضا، مذكرا بالبلاغ الذي أصدرته الحكومة، والذي دعت فيه المواطنين والمواطنات الى التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء، لا سيما خلال شهر رمضان الفضيل.

وثمن الوزير النتائج التي وصل إليها المغرب سواء في تدبير الجائحة أو في الحملة الوطنية للتلقيح بفضل نظرة وتبصر وإرادة الملك محمد السادس، وبفضل الاجراءات الاستباقية التي قام بها المغرب.

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