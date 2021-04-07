أربعيني في قبضة أمن طنجة
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إعتدى بوحشية على مختل عقلي..أربعيني في قبضة أمن طنجة

منذ ساعتين
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هبة بريس- مكتب طنجة

اكدت مصادر امنية مطلعة ان فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة اوقفت صباح اليوم الاربعاء بحي الشاط بن ديبان، الشخص المشتبه في قيامه باعتداء خطير على مختل عقلي بنفس الحي شهر مارس المنصرم .

الموقوف 42 سنة ظهر في مقطع فيديو وهو يعتدي بشكل خطير على مختل عقلي من ساكنة نفس الحي ، سيخضع حسب المصدر للتحقيق باشراف مباشر من النيابة العامة المختصة للوقوف على ظروف و حيثيات هذا الاعتداء قصد تبان الحقيقة و عرضها على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه متعينا في هذا الموضوع .

وكان الموقوف قد ظهر في شريط فيديو يوثق لحظة اعتدائه بوحشية على شخص قيل أنه مختل عقلي، ما أثار موجة سخط عارم بالفضاء الازرق حيث تعالت الاصوات المطالبة بتوقيف الفاعل وتقديمه للعدالة.

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